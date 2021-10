Atac, linea 82, scontro tra conducente e passeggero, cosa è successo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Termina in atti di violenza una lite avvenuta fra un passeggero e un conducente di un bus Atac. La vittima è proprio l’autista della linea 82, che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, al capolinea dei bus in piazza dei Cinquecento, ha discusso con passeggero di 55anni. Al capolinea la situazione è degenerata con l’uomo che ha aggredito violentemente il conducente a pugni. L’autista è stato portato in codice giallo all’Umberto I, non in gravi condizioni. Sul posto, gli agenti del polizia di Stato che hanno identificato e indagato il 55enne per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Non è il primo episodio che vede vittime gli autisti dell’azienda di trasporto pubblico di Roma. Un caso simile avvenuto ad inizio mese, senza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Termina in atti di violenza una lite avvenuta fra une undi un bus. La vittima è proprio l’autista della82, che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, al capodei bus in piazza dei Cinquecento, ha discusso condi 55anni. Al capola situazione è degenerata con l’uomo che ha aggredito violentemente ila pugni. L’autista è stato portato in codice giallo all’Umberto I, non in gravi condizioni. Sul posto, gli agenti del polizia di Stato che hanno identificato e indagato il 55enne per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Non è il primo episodio che vede vittime gli autisti dell’azienda di trasporto pubblico di Roma. Un caso simile avvenuto ad inizio mese, senza ...

Advertising

italiaserait : Atac, linea 82, scontro tra conducente e passeggero, cosa è successo - InfoAtac : #info #atac - Terminati lavori in via delle Case Rosse altezza viale del Tecnopolo. Linea 043 ripristinata su normale itinerario #Roma - AciGlia : RT @iltrenoromalido: Una fermata del bus a rischio... vita. È quanto segnalato da un lettore a #Leggo in merito alla fermata #Atac, la line… - InfoAtac : #info #atac - Linea 188 da piazzale di Ponte Milvio devia in via Cassia, via della Camilluccia e largo Ottorino Res… - InfoAtac : #info #atac – Linea 713 da via Alberese percorre viale Isacco Newton direzione Centro, effettua inversione di marci… -