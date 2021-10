Advertising

TV7Benevento : Assiteca si conferma leader italiano nel mercato del brokeraggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Assiteca conferma

Adnkronos

Alla soglia del 40° anniversario del gruppo "siamo molto ottimisti:ormai è riconosciuta come la più grande realtà italiana di brokeraggio assicurativo", rimarca Lucca, che prosegue: "Un ...... in larga misura negative, hanno datoa personaggi quali Giancarlo Giorgetti, Silvio... ...eolici di Engie L'80% della produzione alimenterà gli stabilimenti di Amazon Luciano Lucca (): ...Il presidente Lucca in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia: Questi risultati di bilancio rafforzano il nostro ottimismo per il futuro Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Il bilancio Assiteca deli ...Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Ricavi lordi pari a euro 87 milioni (euro 80,5 milioni al 30/6/2020, +8%); Ebitda pari a euro 16,8 ...