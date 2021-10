Alberto Matano | la brutta notizia alla vigilia di Ballando con le stelle | “Problemi per Al Bano”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non arrivano notizie rassicuranti su ‘Bndo con le’ e ad essere coinvolto è AlCarrisi. Da, durante ‘La Vita in diretta’ e più precisamente verso la fine della trasmissione, è stato fatto un annuncio che non farà dormire sonni tranquilli al cantautore pugliese. Durante l’appuntamento del 13 ottobre, sono state in studio Alba Parietti e Carolyn Smith, ma non sono state loro le protagoniste dell’imprevisto. E chissà come ha reagito l’artista di Cellino San Marco. Recentemente Silvia Toffanin ha chiesto ad AlCarrisi se Romina è felice dell’arrivo del terzo nipotino, il figlio di Cristel Carrisi, e l’artista ha replicato con titubanza. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”, ha invece chiesto la ...