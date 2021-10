Xiaomi 11T: buona l’esperienza multimediale grazie all’ottimo display e gli speaker stereo, bene anche fotocamera e gaming (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare lo Xiaomi 11T, uno dei tre nuovi modelli di smartphone che il brand cinese ha presentato nel corso del mese di settembre e che si appresta a lanciare sul mercato italiano in questi giorni. Per l’11T Xiaomi ha optato per 3 colorazioni del retro, in grado di attrarre diversi tipi di clientela: il sample a nostra disposizione è nella colorazione Meteorite Grey che, grazie al colore scuro e l’effetto metallo spazzolato della finitura (interrotta solo dal “bump” verticale dedicato alle fotocamere posteriori), si presenta sobrio ed elegante, rendendolo sicuramente d’interesse per chi è alla ricerca di un dispositivo bello ma senza eccessi; unica pecca, senza una cover il rivestimento tende ad accumulare facilmente ditate ed impronta. Sicuramente uno dei punti forti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare lo11T, uno dei tre nuovi modelli di smartphone che il brand cinese ha presentato nel corso del mese di settembre e che si appresta a lanciare sul mercato italiano in questi giorni. Per l’11Tha optato per 3 colorazioni del retro, in grado di attrarre diversi tipi di clientela: il sample a nostra disposizione è nella colorazione Meteorite Grey che,al colore scuro e l’effetto metallo spazzolato della finitura (interrotta solo dal “bump” verticale dedicato alle fotocamere posteriori), si presenta sobrio ed elegante, rendendolo sicuramente d’interesse per chi è alla ricerca di un dispositivo bello ma senza eccessi; unica pecca, senza una cover il rivestimento tende ad accumulare facilmente ditate ed impronta. Sicuramente uno dei punti forti ...

