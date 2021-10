Usa e Ue parlano con i talebani. Ma non ancora con Xi e Putin (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ne è valsa la pena: questa è stata la prima risposta multilaterale alla crisi in Afghanistan. Il multilateralismo sta tornando: con fatica, ma è lo schema di lavoro dei paesi più importanti del mondo”, scandisce Mario Draghi al termine della riunione straordinaria del G20, voluta dalla presidenza italiana e svoltasi in modalità virtuale. L’occidente tenta a fatica di rimettere ordine al caos provocato con il ritiro da Kabul ad agosto, promette aiuti umanitari, 1 miliardo di euro dall’Unione Europea, 300 milioni di dollari dagli Usa. Ma il punto è che per ora si ritrova da solo a organizzare un piano di recupero del danno fatto. Vladimir Putin e Xi Jinping non partecipano al G20, inviano dei sostituti, a voler prendere le distanze rispetto ad un caos di matrice occidentale. La riunione di oggi si conclude dunque con un programma di lavoro evidentemente molto virtuale. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ne è valsa la pena: questa è stata la prima risposta multilaterale alla crisi in Afghanistan. Il multilateralismo sta tornando: con fatica, ma è lo schema di lavoro dei paesi più importanti del mondo”, scandisce Mario Draghi al termine della riunione straordinaria del G20, voluta dalla presidenza italiana e svoltasi in modalità virtuale. L’occidente tenta a fatica di rimettere ordine al caos provocato con il ritiro da Kabul ad agosto, promette aiuti umanitari, 1 miliardo di euro dall’Unione Europea, 300 milioni di dollari dagli Usa. Ma il punto è che per ora si ritrova da solo a organizzare un piano di recupero del danno fatto. Vladimire Xi Jinping non partecipano al G20, inviano dei sostituti, a voler prendere le distanze rispetto ad un caos di matrice occidentale. La riunione di oggi si conclude dunque con un programma di lavoro evidentemente molto virtuale. ...

