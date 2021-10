Universitaria “no green pass” si rifiuta di uscire dall’aula, la professoressa sospende la lezione. La studentessa in piazza: “Insultata dai compagni” (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha scelto di andare comunque a lezione, nonostante l’assenza di green pass come invece prevedrebbe la normativa. Poi si è rifiutata di abbandonare l’aula. E così la professoressa ha sospeso la lezione (come da regolamento ndr.) scatenando il caos, e l’ira dei compagni. È quanto accaduto durante una lezione di Filosofia all’Università di Bologna. L’episodio è stato raccontato dalla stessa protagonista della vicenda, Silvia, una studentessa 20enne che sabato si è presentata in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione dei “no green pass”, denunciando quanto accaduto. Non era la prima volta che accadeva, come ha specificato lei stessa durante la manifestazione di sabato, dichiarando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha scelto di andare comunque a, nonostante l’assenza dicome invece prevedrebbe la normativa. Poi si èta di abbandonare l’aula. E così laha sospeso la(come da regolamento ndr.) scatenando il caos, e l’ira dei. È quanto accaduto durante unadi Filosofia all’Università di Bologna. L’episodio è stato raccontato dalla stessa protagonista della vicenda, Silvia, una20enne che sabato si è presentata inMaggiore a Bologna alla manifestazione dei “no”, denunciando quanto accaduto. Non era la prima volta che accadeva, come ha specificato lei stessa durante la manifestazione di sabato, dichiarando ...

