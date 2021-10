Sui tamponi parla Grillo: "Lo Stato paghi i test ai lavoratori" (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Sul Green Pass serve pacificazione". Senza enfasi, ma richiamandosi alla logica dei numeri, nei panni stavolta di un "buon ragioniere", Beppe Grillo fa sentire la sua voce per prendere posizione in favore dei tamponi pagati dallo Stato ai lavoratori non vaccinati. Una soluzione dunque che, almeno nei fatti, lo colloca accanto alle posizioni di parte del centrodestra. "I lavoratori senza vaccino - sono i conti del 'rag. Grillo' - potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021. "Questi lavoratori ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Sul Green Pass serve pacificazione". Senza enfasi, ma richiamandosi alla logica dei numeri, nei panni stavolta di un "buon ragioniere", Beppefa sentire la sua voce per prendere posizione in favore deipagati dalloainon vaccinati. Una soluzione dunque che, almeno nei fatti, lo colloca accanto alle posizioni di parte del centrodestra. "Isenza vaccino - sono i conti del 'rag.' - potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di, il 13%-15% circa. Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iper entrare in azienda, per questi, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021. "Questi...

