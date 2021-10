Stasera a “Striscia La Notizia” il video completo dell’aggressione a Rajae Bezzazz (Di martedì 12 ottobre 2021) Questa sera a Striscia la Notizia a partire dalle 20.35 su Canale 5, il video completo dell’aggressione subita dall’inviata Rajae e dal suo cameraman a Bari da parte dell’Imam Sharif Lorenzini El Kafrawy, che si autodefinisce presidente della comunità islamica d’Italia. Stasera a “Striscia La Notizia” la seconda parte del video dell’aggressione a Rajae Sharif Lorenzini El Kafrawy è finito agli arresti domiciliari nel 2018 in seguito ai servizi di Striscia, con le accuse di appropriazione indebita e frode, ed è stato condannato a rendere quasi 100mila euro alla Regione Puglia. Oggi Lorenzini ha ripreso a occuparsi di certificazioni Halal (ciò che è lecito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Questa sera alaa partire dalle 20.35 su Canale 5, ilsubita dall’inviatae dal suo cameraman a Bari da parte dell’Imam Sharif Lorenzini El Kafrawy, che si autodefinisce presidente della comunità islamica d’Italia.a “La” la seconda parte delSharif Lorenzini El Kafrawy è finito agli arresti domiciliari nel 2018 in seguito ai servizi di, con le accuse di appropriazione indebita e frode, ed è stato condannato a rendere quasi 100mila euro alla Regione Puglia. Oggi Lorenzini ha ripreso a occuparsi di certificazioni Halal (ciò che è lecito ...

