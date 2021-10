Squid Game: la serie diventa realtà! Ecco dove si giocherà (Di martedì 12 ottobre 2021) Il fenomeno del momento diventa realtà! Pronti a scoprire dove avrà luogo il torneo di Squid Game? La serie più vista di Netflix diventa realtà! Squid Game nel giro di pochissime settimane ha fatto impazzire la piattaforma di streaming. C’è chi la definisce la nuova Casa di carta per via del successo globale, e per le tute rosse degli uomini mascherati, ma questa serie non ha precedenti! Basta sfogliare i social per capire il successo di Squid Game a partire dai Tik Tok per finire con i video di cucina in cui si mostra come si può cucinare il dalgon, un dolcetto che appare in una delle sfide della serie. Guardando la serie, ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021) Il fenomeno del momentoPronti a scoprireavrà luogo il torneo di? Lapiù vista di Netflixnel giro di pochissime settimane ha fatto impazzire la piattaforma di streaming. C’è chi la definisce la nuova Casa di carta per via del successo globale, e per le tute rosse degli uomini mascherati, ma questanon ha precedenti! Basta sfogliare i social per capire il successo dia partire dai Tik Tok per finire con i video di cucina in cui si mostra come si può cucinare il dalgon, un dolcetto che appare in una delle sfide della. Guardando la, ...

Advertising

Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - sayrevee : Idea per un nuovo gioco di Squid Game impossibile: hai un’ora di tempo per alzarti dal letto senza piangere - xdanvrsrule : RT @orcodiio: squid game ma non devi ingelosirti per ogni cazzata - Peperon21428670 : @trstzzvaiviaa @chivulevnascere Ma semplicemente Squid game fa parte del sotto genere del 'Survival' non ha molto s… -