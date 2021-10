Sossio e Ursula tornano insieme per amore della figlia (Di martedì 12 ottobre 2021) Sossio Aruta e Ursula Di Bennardo, dopo aver trovato l’amore grazie a “Uomini e Donne” e averlo messo alla prova a “Temptation Island”, avevano affrontato una separazione molto chiacchierata poiché avvenuta sui social. Ma a quanto pare i due ci hanno ripensato: sul profilo Instagram della donna infatti è apparsa una storia in cui si scambiano un bacio, corredata dalla scritta “Uniti speriamo per sempre”. La coppia è stata immortalata in un momento speciale: il compleanno della figlioletta Bianca. Dopo l’annullamento del matrimonio, quindi, per Sossio e Ursula torna la voglia di ricominciare. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: gossipetv.com L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)Aruta eDi Bennardo, dopo aver trovato l’grazie a “Uomini e Donne” e averlo messo alla prova a “Temptation Island”, avevano affrontato una separazione molto chiacchierata poiché avvenuta sui social. Ma a quanto pare i due ci hanno ripensato: sul profilo Instagramdonna infatti è apparsa una storia in cui si scambiano un bacio, corredata dalla scritta “Uniti speriamo per sempre”. La coppia è stata immortalata in un momento speciale: il compleannofiglioletta Bianca. Dopo l’annullamento del matrimonio, quindi, pertorna la voglia di ricominciare. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: gossipetv.com L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo colpo di scena - #Uomini #Donne: #Sossio #Aruta #Ursula - instaNewsIT : In studio litigano, ma al di fuori del programma le cose non vanno affatto meglio #uominiedonne - Dracarjss : Sossio e Ursula che tornano insieme per il compleanno della figlia dopo nemmeno 1 mese dalla notizia della rottura… - redazionerumors : #SossioAruta e #UrsulaBennardo meno di un mese fa avevano dichiarato conclusa la loro relazione per incompatibilità… - QuotidianPost : Sossio Aruta e Ursula Bennardo torna il sereno? E’ un giorno speciale per la coppia Foto -