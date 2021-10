Sky scrive all’Antitrust per una sublicenza dei diritti di Dazn

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sky non perde le speranze di strappare aper la trasmissione delle partite di Serie A. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’emittente satellitare ha scrittoper chiedere un intervento dell’Autorità, con la speranza magari che la soluzione sia ladeidi cuiè titolare fino al 2024. Le accuse di Sky sono relative ad intese che violano i principi di concorrenza e a misure tecnologiche dimostratesi inadeguate in queste prime settimane di campionato. La media company avrebbe anche evidenziato come altri impegni sarebbero stati disattesi. Tim, aveva comunicato a luglio l’Antitrust, “si impegna a non offrire in bundle servizi di accesso e servizi di contenuti”. E qui secondo Sky, l’impegno non sarebbe stato rispettato vista la promo ...

Il Sole 24 Ore spiega il contenuto della lettera: violazioni dei principi di concorrenza e misure tecnologiche inadeguate da parte di Dazn ...La pay-tv di Comcast ha indirizzato un «supplemento informativo» e si dice pronta a collaborare, fino alla sublicenza dei diritti.