Si apre il processo sul Morandi. Omicidio, falso, disastro: restano imputati in 59. Tra le parti civili anche Cgil, Cisl e Uil (Di martedì 12 ottobre 2021) Venerdì a Genova l’udienza preliminare per il crollo del viadotto sul Polcevera, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. Dopo Comune e Regione, anche Cgil, Cisl e Uil entrano nel processo. I reati più gravi si prescriveranno fra 9 anni, ma alcuni già dal 2023 Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 ottobre 2021) Venerdì a Genova l’udienza preliminare per il crollo del viadotto sul Polcevera, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. Dopo Comune e Regione,e Uil entrano nel. I reati più gravi si prescriveranno fra 9 anni, ma alcuni già dal 2023

