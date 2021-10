Scuola, Sesana (Generali): “Al via Ora di futuro 2021, in 3 anni coinvolti 180mila bambini” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ora di futuro è un progetto di successo, abbiamo coinvolto più di 180mila bambini e più di 16mila famiglie in difficoltà sono state aiutate. Siamo al terzo anno e stiamo entrando nel quarto anno del programma della Fondazione Generali The Human Safety Net”. Lo ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines, a margine dell’evento di presentazione dell’Osservatorio Thsn/Ora di futuro 2021 che si è tenuto a Roma alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Vogliamo continuare su questa strada e dare il nostro contributo alla società e alla Scuola, che è il centro di formazione dei nostri futuri adulti – ha proseguito Sesana – I ragazzi ci ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ora diè un progetto di successo, abbiamo coinvolto più die più di 16mila famiglie in difficoltà sono state aiutate. Siamo al terzo anno e stiamo entrando nel quarto anno del programma della FondazioneThe Human Safety Net”. Lo ha dichiarato Marco, Country Manager e CeoItalia e Global Business Lines, a margine dell’evento di presentazione dell’Osservatorio Thsn/Ora diche si è tenuto a Roma alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Vogliamo continuare su questa strada e dare il nostro contributo alla società e alla, che è il centro di formazione dei nostri futuri adulti – ha proseguito– I ragazzi ci ...

