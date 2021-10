Scioglimento Forza Nuova: sondaggio Affaritaliani.it, il 57,33% ritiene giusto sciogliere tutti i movimenti violenti (Di martedì 12 ottobre 2021) La schiacciante maggioranza (57,33%) ritiene che sia giusto sciogliere tutti i movimenti violenti, sia di destra che di sinistra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) La schiacciante maggioranza (57,33%)che sia, sia di destra che di sinistra L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - M5S_Camera : Il Movimento 5 Stelle ha firmato la mozione presentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, co… - ClaudiaCurti5 : RT @fanpage: “Noi voteremo sì” L'annuncio a sorpresa di Fabio Rampelli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia e braccio destro di Giorgi… - matteotti_g : RT @salvini_giacomo: Lo scioglimento di Forza Nuova – cosa buona e giusta – non dovrebbe farci illudere che i fascisti in questo Paese spar… -