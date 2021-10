Scariolo | “Scudetto? Dovrebbe essere testa a testa Virtus-Milano”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scariolo Scudetto

'Non è mancanza di rispetto per altri o che non ci possano essere inserimenti, ma è giusto assumersi le responsabilità che personaggi di questa importanza si meritano nel momento in cui decidono di ...... il duello per lodovrebbe essere tra Virtus e Armani. Non è mancanza di rispetto per ... Lo ha dichiarato il tecnico dell'Armani Milano Sergio, a margine della consegna dei collari d'...“Non è mancanza di rispetto per altri o che non ci possano essere inserimenti, ma è giusto assumersi le responsabilità che personaggi di questa importanza si meritano nel momento in cui decidono di in ...Il coach della Virtus Bologna ha parlato di investimenti, fondamentali per vincere, e della questione Eurolega ...