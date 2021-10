Roma: Taverna, 'candidato centrodestra con libri Mussolini e SS in bella mostra' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Lui è Nicola Franco, candidato del centrodestra alla presidenza del VI Municipio. Notate nulla di strano alle sue spalle? In bella mostra, durante una call di un consiglio municipale, ci sono due libri. Il primo è 'Un uomo, un popolo, un'idea'. Autore Benito Mussolini. Il secondo è un volume di Henri Landmer, pseudonimo di Jeane Mabire, intellettuale dell'ultradestra francese. Si tratta di un libro di revisionismo storico in cui si narra la storia delle Waffen SS, del loro eroismo e del loro sacrificio. Insomma un libro in cui si esalta un corpo che al processo di Norimberga venne condannato come organizzazione criminale nazista, responsabile di numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ogni libro ha la dignità di essere letto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ott. (Adnkronos) - "Lui è Nicola Franco,delalla presidenza del VI Municipio. Notate nulla di strano alle sue spalle? In, durante una call di un consiglio municipale, ci sono due. Il primo è 'Un uomo, un popolo, un'idea'. Autore Benito. Il secondo è un volume di Henri Landmer, pseudonimo di Jeane Mabire, intellettuale dell'ultradestra francese. Si tratta di un libro di revisionismo storico in cui si narra la storia delle Waffen SS, del loro eroismo e del loro sacrificio. Insomma un libro in cui si esalta un corpo che al processo di Norimberga venne condannato come organizzazione criminale nazista, responsabile di numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ogni libro ha la dignità di essere letto ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: Taverna, 'candidato centrodestra con libri Mussolini e SS in bella mostra'... - umanesimo : @Robi9915 @ziozetti @MarcoStac una volta apprezzai molto una battuta della taverna che andando a fare un incontro g… - mauriziogily : @fattoquotidiano Non esiste alcun dubbio che l'antipolitica grottesca dei grillini abbia aperto le gabbie, non insi… - LoGnuSagace : @MicK_ele Fuori dagli 'orizzonti' che citi tu restano due bacini cui può attingere, che sul tema GreenPass le vanno… - taverna_davide : RT @RobertoBurioni: Questi sono quelli che stanno mettendo a ferro e a fuoco Roma e Milano. -