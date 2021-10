Quando Forza Nuova era alleata con il centrodestra (e i suoi voti non “puzzavano”) (Di martedì 12 ottobre 2021) Ora tutti prendono le distanze. Tutti contro i neofascisti, tutti contro le violenze. Da Forza Italia alla Lega la condanna è unanime. Quello che è accaduto sabato a Roma (l’assedio alla sede della Cgil della Capitale) è da stigmatizzare senza se e ma. Peccato che – come ricostruisce Il Fatto Quotidiano – i voti dei neofascisti nel 2006 non “puzzavano” affatto alla Casa delle Libertà di Fini, Casini e Berlusconi. Nell’inverno del 2006, infatti, Alternativa sociale di Alessandra Mussolini (che era appena uscita da Alleanza nazionale) si era alleata con il centrodestra. Della formazione del nipote del Duce facevano parte anche Forza Nuova di Roberto Fiore (arrestato per le violenze di Roma) e il Fronte Sociale nazionale di Adriano Tilgher. L’estrema destra nel ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Ora tutti prendono le distanze. Tutti contro i neofascisti, tutti contro le violenze. DaItalia alla Lega la condanna è unanime. Quello che è accaduto sabato a Roma (l’assedio alla sede della Cgil della Capitale) è da stigmatizzare senza se e ma. Peccato che – come ricostruisce Il Fatto Quotidiano – idei neofascisti nel 2006 non “” affatto alla Casa delle Libertà di Fini, Casini e Berlusconi. Nell’inverno del 2006, infatti, Alternativa sociale di Alessandra Mussolini (che era appena uscita da Alleanza nazionale) si eracon il. Della formazione del nipote del Duce facevano parte anchedi Roberto Fiore (arrestato per le violenze di Roma) e il Fronte Sociale nazionale di Adriano Tilgher. L’estrema destra nel ...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - NicolaMorra63 : Renzi, in Calabria, definisce Forza Italia un'ancora di civiltà. A questo punto a quando le nozze ufficiali fra Ita… - chetempochefa : 'L’ortopedico ha fatto un miracolo, si chiama anche Accetta tra l’altro… quando mi ha detto ti amputo un altro pezz… - betterinthisway : @alessio_civa @liam4ever @alexXx_96_ @masolinismo @sonorolaa @GVCCILOUIS Ma proprio no. Non prende nessuna nomina,… - Giorgiolaporta : Che strano che quando a fare i saluti romani non ci sia Forza Nuova ma candidati sostenuti dal #PD di #Emiliano, ne… -