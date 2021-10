Pensioni, il Pil fermo azzera la rivalutazione dei contributi. Ecco chi sarà penalizzato (Di martedì 12 ottobre 2021) Sotto zero il coefficiente che si applica alle quote contributive accantonate. Prevista la neutralizzazione e la successiva compensazione Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 ottobre 2021) Sotto zero il coefficiente che si applica alle quoteve accantonate. Prevista la neutralizzazione e la successiva compensazione

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Pensioni, in arrivo la mazzata dal 2023. Importi inferiori causa riduzione Pil - UilmNazionale : RT @UILofficial: Le pensioni non devono essere penalizzate! Gli effetti della caduta che il Pil del 2020 non devono ricadere ancora sul mo… - Affaritaliani : Pensioni, in arrivo la mazzata dal 2023. Importi inferiori causa riduzione Pil - CampedelliPaolo : La crisi tocca anche le #pensioni. La scarsa crescita del #Pil, complice anche l'emergenza sanitaria, si ripercuote… - StefanoGiomb : '.....Pertanto, per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2022, i montanti contributivi accumulati fi… -