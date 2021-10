Non più illimitati i backup WhatsApp su Google Drive? C’è un indizio (Di martedì 12 ottobre 2021) Fino a questo momento i backup WhatsApp su Google Drive sono stati uno strumento utilissimo per tanti possessori di smartphone Android. Chiunque ha voluto conservare le chat del servizio di messaggistica nella loro totalità grazie alla piattaforma di Big G, lo ha potuto fare senza particolari problemi e senza preoccuparsi della mole di dati effettiva da trasferire. Le cose potrebbero non continuare ad essere così nel futuro, almeno secondo quanto suggerito (ma non dato per scontato) dal solito tipster esperto dell’argomento WABetaInfo. L’immagine di apertura articolo mostra una nuova schermata WhatsApp presente nelle ultime beta per Android dello strumento di comunicazione. Come è ben visibile, si tratta di un tool pensato per gestire il backup al meglio: ciò significa scegliere se ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Fino a questo momento isusono stati uno strumento utilissimo per tanti possessori di smartphone Android. Chiunque ha voluto conservare le chat del servizio di messaggistica nella loro totalità grazie alla piattaforma di Big G, lo ha potuto fare senza particolari problemi e senza preoccuparsi della mole di dati effettiva da trasferire. Le cose potrebbero non continuare ad essere così nel futuro, almeno secondo quanto suggerito (ma non dato per scontato) dal solito tipster esperto dell’argomento WABetaInfo. L’immagine di apertura articolo mostra una nuova schermatapresente nelle ultime beta per Android dello strumento di comunicazione. Come è ben visibile, si tratta di un tool pensato per gestire ilal meglio: ciò significa scegliere se ...

Ultime Notizie dalla rete : Non più Le lettere di Maria Antonietta censurate: la sorpresa dallo studio ai raggi X I passaggi censurati sono piuttosto sentimentali: nelle lettere di Maria Antonietta non sono stati ... ad indicare che la censura fosse esplicitamente diretta a nascondere le parole più sincere ed ...

In California anche spazi senza genere per i giochi in vendita L'abbigliamento non sarà interessato, ma la legge riguarderà i giocattoli e tutti gli "articoli per ... La nuova legge, che entrerà in vigore nel 2024, si applicherà ai rivenditori con 500 o più ...

