Nidi gratis, al via il bando regionale per l’azzeramento delle rette (Di martedì 12 ottobre 2021) Aprirà lunedì 18 ottobre il bando regionale per accedere la misura ‘Nidi gratis’, attraverso la quale Regione Lombardia, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, intende azzerare le rette a carico delle famiglie per i Nidi e i microNidi pubblici o privati. Il finanziamento è destinato ai genitori con Isee ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro, ma anche a persone con Isee minori nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta. La retta mensile, inoltre, dovrà essere superiore all’importo rimborsabile da Inps, pari a 272,72 euro. “Attraverso questa misura Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli – prosegue il suo impegno nel ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Aprirà lunedì 18 ottobre ilper accedere la misura ‘’, attraverso la quale Regione Lombardia, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, intende azzerare lea caricofamiglie per ie i micropubblici o privati. Il finanziamento è destinato ai genitori con Isee ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro, ma anche a persone con Isee minori nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta. La retta mensile, inoltre, dovrà essere superiore all’importo rimborsabile da Inps, pari a 272,72 euro. “Attraverso questa misura Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli – prosegue il suo impegno nel ...

giornalemetro : ‘Nidi gratis’, al via il bando di Regione Lombardia per azzeramento delle rette | Giornale Metropolitano - RoncagliaAle : @roberto_marcato Resta il fatto il Veneto ha stanziato quest’anno solo 1,5 milioni di per le politiche familiari. D… - Anna26648966 : @Albertine2412 @CottarelliCPI Lavoro per i giovani, prima di tutto! Se non hanno stipendi seri o vanno all’estero o… -