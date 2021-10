Milan | nota ufficiale | “Maignan dovrà operarsi al polso sinistro”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie in casaper. Il portiere sarà operato alin artroscopia. Ecco le ultime a riguardo.

... Euronext), e ha richiesto a Consob l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime. L'operazione - si legge in una...Questa laufficiale del: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal ...Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani dopo l'intervento si avranno maggiori dettagli sui tempi di recupero. di Antonio Vitiello Con una nota ufficiale il Milan ha comunicato ...LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, allarme influenza: il centrocampista salta l’allenamento. Tutto come previsto, se non fosse che l’allenatore del Milan deve ora fare i conti con l’infortunio di Mike Mai ...