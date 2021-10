Mattarella da Berlino smentisce il pericolo nero | «Fenomeni limitati nessuna preoccupazione»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nessunfascista. Nessun attentato alla democrazia. Nessun rischio dittatura. Il presidenteridimensiona l’allarme per gli scontri violenti di sabato e l’assalto alla sede della Cgil. “Il turbamento è stato forte, lano”, così il capo dello Stato in visita in Germania. Scontri di sabato,: turbati ma non preoccupati “Si è trattato infatti diche hanno suscitato una fortissima reazione dell’opinione pubblica“. Parole chiare pronunciate a. In risposta a una domanda del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sugli incidenti di Roma. Dal Colle un ridimensionamento dell’allarme lanciato in Italia dalla sinistra e dai media rimbalzato all’estero. Allarme ben costruito e megafonato ad arte. Che sfocia ...