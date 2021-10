Massimo Ferrero perde le staffe in tv. Arriva anche la parolaccia! (Di martedì 12 ottobre 2021) Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha di nuovo perso le staffe e questa volta ha sbottato contro un altro campione in difesa della capitale. Attimi di caos nel programma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 ottobre 2021) Il patron della Sampdoriaha di nuovo perso lee questa volta ha sbottato contro un altro campione in difesa della capitale. Attimi di caos nel programma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

sportface2016 : VIDEO | Massimo #Ferrero e Adriano #Panatta, lite furibonda in diretta tv: il patron della Samp manda a fan**lo l'e… - sportli26181512 : Sampdoria, imbarazzo Ferrero: 'Vaffa' a Panatta, poi se ne va: Il presidente della Sampdoria Massimo...… - Mamox__ : Se invitate una delle persone più rozze e grezze d'Italia, come Massimo Ferrero, poi è chiaro che può accadere di t… - _DAGOSPIA_ : NON FATE INCAZZARE IL VIPERETTA! FERRERO LICENZIA IL DS DELLA SAMP CARLO OSTI. IL MERCATO E'STATO… - IulianaAdriana3 : RT @ninostradamuss: @IulianaAdriana3 Quando la lady Merlino ti chiede: lei sarebbe pronto ad alzare il braccino per fare la terza dose? La… -