L’ex arbitro Lo Bello | quando dormii nell’albergo dell’Inter e bevvi un bitter con Trapattoni

L'ex arbitro Rosario Lo Bello – figlio del celeberrimo Concetto – ha pubblicato su Facebook un racconto del calcio che fu. quando in albergo a Bologna incontrò l'Inter e nonostante tutto rimase a pernottare lì, invitò a bere Trapattoni (all'epoca allenatore nerazzurro) e la partita finì 2-2 senza che scoppiasse alcuno scandalo. Trapattoni, UN bitter E UNA CAMERA D'ALBERGO. Il 3 settembre 1989 alla seconda giornata di campionato, l'Inter fresca di scudetto, giocava a Bologna. I guardalinee Mariano Schiavon e il compianto Maurizio Padovan (canuto), bravissimi internazionali, erano già arrivati in albergo dopo un viaggio più breve del mio, come si può dedurre dai loro cognomi.. Mi aspettavano all'ingresso <<Bisogna andare via subito senza prendere la ...

