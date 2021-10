Lacerba | la startup della formazione online supera gli ottantamila studenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - Milano, 12 ottobre 2021 – La digitalizzazionein azienda, nonostante il ritorno in ufficio e il progressivo abbandono dello smart working, è un processo ormai irreversibile. Lo sa beneinnovativa milanese nata proprio per offrire corsi e formazioniad aziende e privati che vogliono coltivare le loro competenze digitali. L'azienda infatti nel corso dell'ultimo anno ha visto raddoppiare il suo fatturato e addirittura triplicare le ore di contenuti visualizzati. Precorrendo i tempi,aveva iniziato già nel 2015 a creare un ampio catalogo di videocorsi sulla programmazione, sul marketing digitale e sulle soft skills legate all'innovazione, fruibili attraverso una tecnologia proprietaria in grado di customizzare l'esperienza ...