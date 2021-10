Inter | Sensi è pronto a tornare | in campo contro lo Sheriff?

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il centrocampista dell’Stefanoha recuperato dall’infortunio al ginocchio ed èinBuone notizie per Simone Inzaghi in vista del rientro dalla pausa per le Nazionali. Stefano, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente col gruppo. Il centrocampista dell’è sulla via del recupero dopo la distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Come riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente potrà esserci per la sfida di sabatola Lazio ma potrebbe rientrare tra i convocati per il match di Champions Leaguelo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista dell'Stefanoha recuperato dall'infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare in campo Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del rientro dalla pausa per le Nazionali. Stefano, infatti,..., verso il rientro anche Stefano: ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi Stefano© Getty ImagesArrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della ripresa ...All'Inter si studia un nuovo ruolo per Stefano Sensi, l'ex neroverde provato al fianco di Dzeko, o di Lautaro. Per Inzaghi è un attaccante ...