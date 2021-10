I programmi in tv oggi, 13 ottobre 2021: film e attualità (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Su Rai Uno Tutta un’altra vita, su Sky Cinema Matrimoni e altri disastri. Guida ai programmi Tv della serata del 13 ottobre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 13 ottobre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Tutta un’altra vita. La vita di Gianni, tassista con moglie e due figli, scorre ordinaria e modesta in un piccolo appartamento alla Garbatella tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno però due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano nel suo taxi le ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Su Rai Uno Tutta un’altra vita, su Sky Cinema Matrimoni e altri disastri. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Tutta un’altra vita. La vita di Gianni, tassista con moglie e due figli, scorre ordinaria e modesta in un piccolo appartamento alla Garbatella tra mutuo, bollette e problemi ordinari. Un giorno però due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano nel suo taxi le ...

Advertising

nozze89 : RT @EffeScudata: Cara @myrtamerlino, Stefano #Puzzer le ha spiegato bene in una frase il perché di questo proliferarsi di minacce di blocch… - Lady_Lizard85 : RT @treccanne: Per rivedere la puntata di oggi di Fuori TG su Rai 3. Spoiler: preparatevi una bella tisana ?? - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 12 ottobre 2021: film e attualità - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 11 ottobre 2021: film e intrattenimento - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 10 ottobre 2021: film e intrattenimento -