I no Green pass si organizzano su Telegram: "Dal 15 ottobre sciopero generale. Blocchiamo il Paese" (Di martedì 12 ottobre 2021) Assicurano che sarà lotta a oltranza, nonostante gli arresti, le inchieste aperte dopo i fatti di sabato scorso in piazza del Popolo a Roma. Da oggi, 12 ottobre 2021, sui canali No vax e No Green pass... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 ottobre 2021) Assicurano che sarà lotta a oltranza, nonostante gli arresti, le inchieste aperte dopo i fatti di sabato scorso in piazza del Popolo a Roma. Da oggi, 122021, sui canali No vax e No...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - Bobe_bot : Come funzioneranno i controlli del Green Pass nella pubblica amministrazione ( - Lucaarggh : RT @looking4wd: La notizia che Sogei sta studiando un'app per consentire verifiche 'generali, massive e preventive' del Green Pass è molto… -