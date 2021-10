Guidonia Montecelio | travolto e ucciso da un’auto | Massimiliano muore a 54 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 ottobre 2021)in via Maremmana inferiore, a. Stanotte, verso le 2.00, un uomo di 54di Marcellina è stato investito damobile.D. G. è stato letteralmente falciato da una Citroen C3 guidata da un 19enne. L’investimento è avvenuto al km 31 della provinciale, poco dopo il bivio per La Notte. Sulla corsia di marcia in direzione Marcellina la vettura ha colpito, che è finito in un campo lì vicino. L’uomo è morto sul colpo, come rilevato dai medici del 118. Leggi anche: Incidente mortale sulla Migliara: chi è la vittima, aveva solo 20, l’autista presta soccorso Il ...