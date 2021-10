Ferito in strada dove disegnava immagini sacre, muore 69enne (Di martedì 12 ottobre 2021) Un artista di strada di 69 anni, Leonardo Vitale, trovato nei giorni scorsi privo di sensi e con la testa sanguinante nella zona della stazione ferroviaria di Lecce, è morto nell'ospedale Vito Fazzi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Un artista didi 69 anni, Leonardo Vitale, trovato nei giorni scorsi privo di sensi e con la testa sanguinante nella zona della stazione ferroviaria di Lecce, è morto nell'ospedale Vito Fazzi ...

