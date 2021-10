Felitto | 13 milioni per la rete metano | “Presto inizio lavori”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Trediciper costruire laper l’erogazione delnelle abitazioni di, in tutte le sue articolazioni comunali. Operazione dal sapore rivoluzionario per il paese nel cuore del parco nazionale. I particolari sono così resi noti dal Municipio: “Sbloccato il finanziamento per la realizzazione delladi gasnel nostro paese. L’importo deidi circa 13di euro sarà finanziato per circa 6.000.000 dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e la restante parte dalla ditta Metaedil. Il Comune per questo importante progetto non avrà nessun esborso. Nel breve termine avvieremo anche i”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.