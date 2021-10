Disco Elysium - The Final Cut per Xbox Series X/S, Xbox One e Switch è finalmente disponibile (Di martedì 12 ottobre 2021) Disco Elysium è stata facilmente una delle migliori e più grandi sorprese del 2019, rivelandosi uno dei migliori giochi dell'anno, e all'inizio del 2021, lo sviluppatore ZA/UM ha aperto le porte a una base di giocatori ancora più ampia lanciando il gioco in versione Final Cut anche su console PlayStation e Stadia. Anche le versioni Switch e Xbox erano state annunciate da tempo e ora sono Finalmente disponibili. È stato anche pubblicato un trailer di lancio per celebrare la disponibilità del gioco su tutte le piattaforme. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è stata facilmente una delle migliori e più grandi sorprese del 2019, rivelandosi uno dei migliori giochi dell'anno, e all'inizio del 2021, lo sviluppatore ZA/UM ha aperto le porte a una base di giocatori ancora più ampia lanciando il gioco in versioneCut anche su console PlayStation e Stadia. Anche le versionierano state annunciate da tempo e ora sonomente disponibili. È stato anche pubblicato un trailer di lancio per celebrare la disponibilità del gioco su tutte le piattaforme. Leggi altro...

