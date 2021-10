Coronavirus | oggi nel Lazio 221 casi positivi “Superato il 90% della popolazione vaccinate | numeri tra i più alti in Europa”

(Di martedì 12 ottobre 2021) D’Amato, “nelsu 9.344 tamponi molecolari e 12.728 tamponi antigenici per un totale di 22.072 tamponi, si registrano 221 nuovi(+33), 3 i decessi (-2), 344 i ricoverati (-17), 48 le terapie intensive (-3) e 247 i guariti. Il rapporto trae tamponi è all’1%. Ia Roma città sono a quota 112. In calo decessi, ricoveri e terapie intensive”. Campagna vaccinale:90%popone adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Ilpresenta tassi di copertura vaccinale tra i piùin: i dati delle Asl di Roma Asl Roma 1: 47 nuovinelle ultime ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 17 su 100. Nota metodologica completa:… - news_bologna : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi martedì 12 ottobre: 157 contagi e 2 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 221 casi positivi. 'Superato il 90% della popolazione vaccinate, numeri tra i più alti… - danieledv79 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 2.494 nuovi casi e 49 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

I dati del ministero della Salute. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati Covid in Italia.si registrano 2.494 nuovi casi con 315.285 tamponi (tasso di positività allo 0,79%) e 49 morti. Ieri i casi sono stati 1.516 con 114.776 tamponi (tasso a 1,3%) e 34 i morti. Sono 370 i pazienti ...Le persone risultate positive alsono 85.102 e sono 170 in più rispetto a ieri. SARDEGNA In Sardegna si registrano43 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid, sulla base di ...Al via anche in alcune scuole del catanese la campagna di screening con test salivari per individuare l'eventuale presenza di positivi al covid-19 nelle scuole elementari e medie. Sono 1.100 i tamponi ...Emergenza Coronavirus a Torre Amnunziata. Quattro nuovi casi di contagio da Covid - 19 negli ultimi quattro giorni a fronte di 252 tamponi processati, con l'indice di positività che si ...