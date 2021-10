Callum | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 12 ottobre 2021) Anche se ancora non è molto conosciuto nel nostro Paese, ilè uno dei più diffusi nel Regno Unito e, in generale, nei territori anglosassoni, e le sue origini sono affascinanti e antiche.– a volte scritto anche Calum – è infatti la variante scozzese delColombo, il quale deriva daltardo latino, sia maschile che femminile, Columba, che vuol dire letteralmente “colomba”, e, per, è dunque affine ai nomi Giona, Paloma, Dove, Jemima e Semiramide. Ilsi è affermato tra i primi cristiani perché la colomba, storicamente, era il simbolo dello Spirito Santo, di Gesù e della purezza (una colomba con un ramoscello d’ulivo stretto nel becco apparve a Noé dopo la fine del diluvio universale), ed è stato portato da diversi santi e ...