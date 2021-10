Calciomercato Sampdoria: la Roma mette nel mirino Bereszynski (Di martedì 12 ottobre 2021) Calciomercato Sampdoria, Bereszynski potrebbe finire nel mirino della Roma nella sessione invernale: la situazione Dopo un’ottima stagione lo scorso anno, Bartosz Bereszynski sta trovando continuità anche in questo inizio di campionato. Non a caso, infatti, l’esterno della Sampdoria sarebbe finito nel mirino della Roma, in cerca di un terzino destro, in vista del mercato di Gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra giallorossa starebbe pensando ad una soluzione alternativa a Rick Karsdorp visto che Davide Santon e Bryan Reynolds non convincono José Mourinho. Stando al quotidiano proprio il polacco della Sampdoria potrebbe essere il nome giusto per esperienza e affidabilità. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)potrebbe finire neldellanella sessione invernale: la situazione Dopo un’ottima stagione lo scorso anno, Bartoszsta trovando continuità anche in questo inizio di campionato. Non a caso, infatti, l’esterno dellasarebbe finito neldella, in cerca di un terzino destro, in vista del mercato di Gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra giallorossa starebbe pensando ad una soluzione alternativa a Rick Karsdorp visto che Davide Santon e Bryan Reynolds non convincono José Mourinho. Stando al quotidiano proprio il polacco dellapotrebbe essere il nome giusto per esperienza e affidabilità. L'articolo proviene da Calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Reggina, Regini: 'Centrale grazie a Sarri. Mihajlovic...' Alla Sampdoria ho fatto il terzino con Mihajlovic e il centrale con Giampaolo. Io mi adatto a ciò che mi viene chiesto e Aglietti mi vede centrale, non è una questione di età'

Sampdoria, Ekdal sicuro: 'Voglio giocare con mio fratello, in Italia o altrove' ...con la Sampdoria sino al prossimo giugno, parla chiaro e apre le porte ad un possibile addio ai blucerchiati e alla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ...

Calciomercato Sampdoria, riflessioni Juventus su Kaio Jorge. Lo scenario Samp News 24 Da Morgan a The Jackal, i nuovi podcast di Spotify (ANSA) - ROMA, 12 OTT - Dal ritorno dei The Jackal agli astri maledetti di Morgan e poi due "intoccabili" come calcio e cibo e la vita dopo i ... passando per la Sampdoria di Vialli e Mancini. E poi, ...

Calciomercato Sampdoria, Mourinho pensa a Bereszynski Si muove in uscita il calciomercato della Sampdoria: Josè Mourinho per la sua Roma starebbe pensando a Bartosz Bereszynski. Ferrero lo lascerà partire?

