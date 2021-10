Ballottaggio | si torna al voto in diversi Comuni | quali sono le date e cosa occorre sapere

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) Domenica 17 e lunedì 18 ottobre molti cittadini saranno chiamati alper l’elezione del Sindaco del proprio Comune. Ecco come si svolgeranno i ballottaggi esaranno le differenze rispetto al primo turno delle votazioni. Quando sarà il: giorni, orari e documenti necessari I ballottaggi coinvolgeranno alcune grandi città, tra cui Roma, Torino e Trieste, e 6 capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Le urne riapriranno nei seguenti giorni e orari: Domenica 17 ottobre, dalle 7 alle 23; Lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Per poter votareessere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e della propria tessera elettorale. Per accedere alle urne non sarà però necessario possedere il Green Pass né effettuare un ...