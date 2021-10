«Yo soy Giorgia»: il comizio copia-incolla di Meloni all’evento di Vox – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana: no me lo pueden quitar». Le grandi rockstar sanno sempre adeguarsi al pubblico che si trovano davanti. E così, se Madonna parlava in italiano al pubblico durante i suoi concerti nel Belpaese, Giorgia Meloni non è da meno. Nel suo intervento a Viva 21 – La Spagna in piedi in qualità di presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (Ecr Party) rispolvera così il suo grande classico – “Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana e tutto questo non me lo potete togliere” – ma lo traduce in spagnolo per farsi comprendere meglio dal popolo di Vox, il movimento di ultradestra che ha stravinto le elezioni a Madrid il maggio scorso. E pazienza se, come osserva qualcuno, così il suo comizio ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Yo soy, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana: no me lo pueden quitar». Le grandi rockstar sanno sempre adeguarsi al pubblico che si trovano davanti. E così, se Madonna parlava in italiano al pubblico durante i suoi concerti nel Belpaese,non è da meno. Nel suo intervento a Viva 21 – La Spagna in piedi in qualità di presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (Ecr Party) rispolvera così il suo grande classico – “Sono, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana e tutto questo non me lo potete togliere” – ma lo traduce in spagnolo per farsi comprendere meglio dal popolo di Vox, il movimento di ultradestra che ha stravinto le elezioni a Madrid il maggio scorso. E pazienza se, come osserva qualcuno, così il suo...

