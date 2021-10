WTA Indian Wells 2021 | la Bielorussia sorride con Azarenka e Sasnovich Swiatek e Svitolina a segno | eliminata Paolini

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono cominciati gli ottavi di finale nel WTA di. Ci sarà sicuramente un tennista bielorussa in semifinale, visto che negli ottavi di finale andrà in scena un derby tra Victoriaed Aliaksandra. La prima ha sconfitto in due set la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-5 6-4 dopo quasi due ore di gioco; mentre la seconda è stata protagonista della sorpresa di giornata, con il successo su Simona Halep per 7-5 6-4. Finisce la comunque splendida avventura di Jasmine. La tennista toscana si è arresa all’americana Jessica Pegula in due set per 6-4 6-1. Partita sempre in controllo per la statunitense, con l’azzurra che ha forse pagato le fatiche anche del turno precedente (tre ore in campo contro Elise Mertens). La numero 24 del mondo avanza così agli ottavi, dove se ...