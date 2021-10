Uomini e Donne, perché non va in onda l’11 ottobre: quando torna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quella ricevuta dai telespettatori di Uomini e Donne l’11 ottobre è stata una grande sorpresa. Il programma di Canale5 ha infatti ceduto il passo ad Amici di Maria De Filippi, riprogrammato dopo lo sconvolgimento di palinsesto di domenica 10 ottobre. Il talent era saltato per lasciare posto alla finalina di Nations League, disputata dalla Nazionale Italiana di Calcio contro il Belgio. Uomini e Donne, perché non va in onda Il dating show di Canale5 ha lasciato il posto ad Amici 21, che doveva essere necessariamente recuperato per mandare in onda le sfide speciali che hanno coinvolto i concorrenti a seguito di un provvedimento disciplinare, alle quali è chiamato anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Per l’occasione, Maria ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quella ricevuta dai telespettatori diè stata una grande sorpresa. Il programma di Canale5 ha infatti ceduto il passo ad Amici di Maria De Filippi, riprogrammato dopo lo sconvolgimento di palinsesto di domenica 10. Il talent era saltato per lasciare posto alla finalina di Nations League, disputata dalla Nazionale Italiana di Calcio contro il Belgio.non va inIl dating show di Canale5 ha lasciato il posto ad Amici 21, che doveva essere necessariamente recuperato per mandare inle sfide speciali che hanno coinvolto i concorrenti a seguito di un provvedimento disciplinare, alle quali è chiamato anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Per l’occasione, Maria ...

