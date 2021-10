Una stanza di albergo a un euro? Sì, ma senza privacy (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una vacanza a Rimini con soltanto un euro a notte. Sarà possibile nell’estate 2022, allo Stupido Hotel. Per un prezzo così basso, però, si deve rinunciare alla privacy. È l’idea di Fabio Pegna, detto “Siva”, gestore dell’albergo romagnolo, che propone di trascorrere cinque giorni nella sua struttura rimanendo 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti. Una sorta di Grande Fratello, in cui gli ospiti dell’hotel sono sorvegliati da telecamere disposte in tutta la stanza e nelle parti comuni. “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy“, ha spiegato Siva al Corriere Romagna. La vacanza sarà trasmessa, infatti, in diretta ... Leggi su diredonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una vacanza a Rimini con soltanto una notte. Sarà possibile nell’estate 2022, allo Stupido Hotel. Per un prezzo così basso, però, si deve rinunciare alla. È l’idea di Fabio Pegna, detto “Siva”, gestore dell’romagnolo, che propone di trascorrere cinque giorni nella sua struttura rimanendo 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti. Una sorta di Grande Fratello, in cui gli ospiti dell’hotel sono sorvegliati da telecamere disposte in tutta lae nelle parti comuni. “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la“, ha spiegato Siva al Corriere Romagna. La vacanza sarà trasmessa, infatti, in diretta ...

