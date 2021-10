Traffico Roma del 11-10-2021 ore 08:00 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità e Traffico Traffico indicato intention queste ore in ulteriore aumento sulla rete viaria cittadina coralline Cody su tutte le consolari in entrata verso il centro sulla Flaminia ci sono cose da prima volta al bivio di Tor di Quinto a complicare la situazione una riduzione di carreggiata dovuta al lavoro è all’altezza del raccordo anulare e ciò provoca ulteriori disagi per chi dal raccordo scende sulla stessa Flaminia A proposito del raccordo Ci sono rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina la via Ardeatina esterna code uscite Prenestina e Tiburtina abbiamo incolonnamenti sul tratto Urbano della Romana a quella sulla diramazione Roma Sud rispettivamente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità eindicato intention queste ore in ulteriore aumento sulla rete viaria cittadina coralline Cody su tutte le consolari in entrata verso il centro sulla Flaminia ci sono cose da prima volta al bivio di Tor di Quinto a complicare la situazione una riduzione di carreggiata dovuta al lavoro è all’altezza del raccordo anulare e ciò provoca ulteriori disagi per chi dal raccordo scende sulla stessa Flaminia A proposito del raccordo Ci sono rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina la via Ardeatina esterna code uscite Prenestina e Tiburtina abbiamo incolonnamenti sul tratto Urbano dellana a quella sulla diramazioneSud rispettivamente ...

