Sciopero mezzi, chiuse metro C e ferrovia Termini-Centocelle (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – A Roma è in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore. Ecco la situazione sulla rete: metro A-B aperte con riduzione di corse; metro C e ferrovia Termini-Centocelle: chiuse; ferrovia Roma-Lido: regolare; ferrovia Roma-Viterbo: attiva con riduzione di corse; bus e tram: possibili riduzioni di corse o interruzioni. Lo fa sapere l'Agenzia Roma servizi per la mobilità.

