(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 15, 16 e 17 ottobre, al WeGil di Roma, avveniristica struttura razionalista della Regione Lazio, prende il via il. Unival realizzato all’attivismo vocazionale laico di artisti, scrittori, intellettuali, politici, imprenditori. Molti i partner che cooperano per sostenere il Manio del Movimento Culturale, dalla giornalista Eugenia Romanelli. Max Gazzè: Il nuovo

Advertising

periodicodaily : ReWriters fest: evento per parlare del mondo che cambia - Periodico Daily #rewritersfest #rewriters @odettetapella - KarmaBofficial : RT @Rewritersmag: Scopri #ReWritersFest! Ci saranno anche #federicacacciola (@Top_marti) @karmabofficial e @davidriondino! Scopri di più… - Rewritersmag : Scopri #ReWritersFest! Ci saranno anche #federicacacciola (@Top_marti) @karmabofficial e @davidriondino! Scopri… - Rewritersmag : L'aperilibro del 16 ottobre è speciale: #GiancarloDeCataldo, #DavidDonatello e autore di #RomanzoCriminale, present… - Rewritersmag : Grazie! @fattoquotidiano @petergomezblog @ivantresoldi @magnasciuttif @VauroSenesi @GioMelandri @LucaBeatrice… -

Ultime Notizie dalla rete : ReWriters fest

Il Fatto Quotidiano

di Eugenia Romanelli Inaugura il 15 ottobre 2021 alle ore 18 al WeGil di Roma e resterà aperta al pubblico solo tre giorni, la durata del. , alla sua prima edizione. Sto parlando di Rompi le scatole! , la mostra curata dalla giornalista Rory Cappelli , gallerista della fiorentina Crumb Gallery , prima galleria europea ...Il. (green pass e prenotazione obbligatoria: vedi tutte le info e il programma qui ), diretto da Eugenia Romanelli e Ernesto Assante , è anche il primo festival italiano fatto al 99% ...Rompi le scatole!, allestita interamente in cartone dall’architetta e inventrice Cristiana Meloni, founder di LABO-Architects&Inventors, per rispondere all’ecosofia del Manifesto ReWriters, è un perco ...Roma - Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre al WeGil di Roma prende il via il ReWriters fest . Un festival, quello del ReWriter , fatto grazie all’ attivismo vocazionale laico - come l’ha definito D ...