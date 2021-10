Regione Lazio, Zingaretti inserisce i valori antifascisti nello Statuto Regionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Bene il Presidente Zingaretti sull’inserimento nello Statuto Regione Lazio dei valori antifascisti. Già nel 2019 presentai in Consiglio Regionale una proposta di modifica statutaria in tal senso – sottoscritta dai Consiglieri La Penna e Minnucci – ritenendo l’assenza del richiamo alla Resistenza e all’antifascismo un’inaccettabile mancanza. Mentre dentro alle aule delle Istituzioni esercitiamo il privilegio della democrazia c’è ancora chi pensa di poter intimidire con la violenza e rinnegare i valori che hanno consentito al nostro Paese di rinascere fondandosi sulla libertà e la partecipazione”. Lo dichiara in una nota stampa Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Bene il Presidentesull’inserimentodei. Già nel 2019 presentai in Consigliouna proposta di modifica statutaria in tal senso – sottoscritta dai Consiglieri La Penna e Minnucci – ritenendo l’assenza del richiamo alla Resistenza e all’antifascismo un’inaccettabile mancanza. Mentre dentro alle aule delle Istituzioni esercitiamo il privilegio della democrazia c’è ancora chi pensa di poter intimidire con la violenza e rinnegare iche hanno consentito al nostro Paese di rinascere fondandosi sulla libertà e la partecipazione”. Lo dichiara in una nota stampa Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consigliodel ...

