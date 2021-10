Qual. Mondiali, oggi si gioca anche in Africa. Il programma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quest’oggi andranno in scena cinque partite di Qualificazioni ai Mondiali dei gruppi Africani. Di seguito il programma completo delle partite. 15:00 Gabon-Angola 15:00 Mozambico-Camerun 18:00 Burkina Faso-Gibuti 18:00 Costa d’Avorio-Malawi 21:00 Libia-Egitto Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quest’andranno in scena cinque partite diificazioni aidei gruppini. Di seguito ilcompleto delle partite. 15:00 Gabon-Angola 15:00 Mozambico-Camerun 18:00 Burkina Faso-Gibuti 18:00 Costa d’Avorio-Malawi 21:00 Libia-Egitto Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

