Probabili formazioni Lazio-Inter, ottava giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Big match tra il presente e il passato di Simone Inzaghi, che sfida la sua vecchia squadra con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Ma occhio ai biancocelesti in difficoltà dopo la brutta sconfitta col Bologna e Sarri sulla graticola. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 16 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Lazio – Immobile rischia di non poter giocare per infortunio, scalda i motori Muriqi. Per il resto, formazione tipo per Sarri che vuol dare ancora fiducia a Luis Alberto. Acerbi squalificato. QUI Inter – Inzaghi ritrova Lautaro che ha avuto solo un affaticamento, con lui ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi, match valido per l’di. Big match tra il presente e il passato di Simone Inzaghi, che sfida la sua vecchia squadra con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Ma occhio ai biancocelesti in difficoltà dopo la brutta sconfitta col Bologna e Sarri sulla graticola. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 16 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Immobile rischia di non poter giocare per infortunio, scalda i motori Muriqi. Per il resto, formazione tipo per Sarri che vuol dare ancora fiducia a Luis Alberto. Acerbi squalificato. QUI– Inzaghi ritrova Lautaro che ha avuto solo un affaticamento, con lui ...

