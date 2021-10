Pechino 2022, Roda: “Montepremi di un milione per le medaglie” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ringraziamo il Coni che ci ha aiutato a crescere, ma il merito maggiore è degli atleti. Tutte le loro gesta hanno dato un valore aggiunto. L’investimento è massimo, sia sull’alto livello che sui giovani”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, durante la presentazione della stagione 2021/22 degli sport invernali a “La Pista” di Lainate. Spazio anche ai nuovi protocolli per le restrizioni Covid e a una novità in vista delle Olimpiadi di Pechino: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo mantenuto l’attività giovanile e l’alto livello con tutti quelli che erano i protocolli del caso”. “Siamo partiti in anticipo con tutte le autorità – ha proseguito – che operano in montagna per poter creare un protocollo. Ci siamo concentrati sul Green Pass, una realtà attuale: ci siamo attenuti e abbiamo inoltrato il ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ringraziamo il Coni che ci ha aiutato a crescere, ma il merito maggiore è degli atleti. Tutte le loro gesta hanno dato un valore aggiunto. L’investimento è massimo, sia sull’alto livello che sui giovani”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio, durante la presentazione della stagione 2021/22 degli sport invernali a “La Pista” di Lainate. Spazio anche ai nuovi protocolli per le restrizioni Covid e a una novità in vista delle Olimpiadi di: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo mantenuto l’attività giovanile e l’alto livello con tutti quelli che erano i protocolli del caso”. “Siamo partiti in anticipo con tutte le autorità – ha proseguito – che operano in montagna per poter creare un protocollo. Ci siamo concentrati sul Green Pass, una realtà attuale: ci siamo attenuti e abbiamo inoltrato il ...

