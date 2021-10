“Pappo e Bucco” | con la coppia Dapporto-Zucchi fa incetta di premi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il corto di Antonio Losito dal titolo “”, interpretato da Massimoe Augustofadisia in Italia che all’estero. Qualiha vinto “”” Negli Stati Uniti, infatti, all’ FM LGBT Film Festival ha ricevuto ilo Best Narrative Short (unico film italiano finalista); Ben tre riconoscimenti ha vinto, invece, all’Heart International Italian Film Festival: Miglior Regia, Miglior attore (Ex Aequo) e Miglior Cinematografia. Infine, al Metricamente Corto International Film Festival ha ritirato ilo Miglior Attore (Ex Aequoe ...

Il corto di Antonio Losito dal titolo "", interpretato da Massimo Dapporto e Augusto Zucchi fa incetta di premi sia in Italia che all'estero. Negli Stati Uniti, infatti, all' FM LGBT Film Festival ha ricevuto il premio Best ...di Alessia de Antoniis Due volte a Venezia lo stesso cortometraggio: è, scritto e diretto da Antonio Losito ed interpretato da Massimo Dapporto e Augusto Zucchi. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con la presentazione ufficiale alla 77. Mostra ...Il corto di Antonio Losito dal titolo ‘Pappo e Bucco’, interpretato da Massimo Dapporto e Augusto Zucchi fa incetta di premi sia in Italia che all’estero. Negli Stati Uniti, infatti, al FM LGBT Film F ...Un’iperbole dolce-amara sull’amore e sulla vita e che pone interrogativi su una tematica importante come l’eutanasia.