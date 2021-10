Oroscopo: i segni più traditori dello zodiaco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando l’amore bussa alle porte del cuore è una sensazione quasi magica. Ogni energia è indirizzata verso la nuova relazione e si condividono tante esperienze di coppia, utili a sedimentare un rapporto. Questa atmosfera può distruggersi nel caso in cui si verifichi un tradimento. Il dolore può anche diventare insopportabile e non sempre risulta facile perdonare. Lo zodiaco può tornare utile anche in questo ambito stilando una classifica dei segni più traditori e fedifraghi. L’elenco può fungere da mappa per imparare ad orientarsi tra le personalità e le tendenze di questi segni in amore. Leggi l’Oroscopo di domani, segno per segno. 1) Pesci: il segno più traditore Questo specifico segno d’acqua ama ed è attratto dal bello in tutte le sue forme e possiede un gusto estetico alquanto sviluppato. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quando l’amore bussa alle porte del cuore è una sensazione quasi magica. Ogni energia è indirizzata verso la nuova relazione e si condividono tante esperienze di coppia, utili a sedimentare un rapporto. Questa atmosfera può distruggersi nel caso in cui si verifichi un tradimento. Il dolore può anche diventare insopportabile e non sempre risulta facile perdonare. Lopuò tornare utile anche in questo ambito stilando una classifica deipiùe fedifraghi. L’elenco può fungere da mappa per imparare ad orientarsi tra le personalità e le tendenze di questiin amore. Leggi l’di domani, segno per segno. 1) Pesci: il segno più traditore Questo specifico segno d’acqua ama ed è attratto dal bello in tutte le sue forme e possiede un gusto estetico alquanto sviluppato. ...

