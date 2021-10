Nelle ultime 24 ore 1.516 nuovi casi Covid e 37 decessi. Positività sale all'1,3% (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 11 ottobre sono 1.516, contro i 2.278 di ieri ma soprattutto i 1.612 di lunedì scorso. Con pochi tamponi, come sempre nel post-weekend: 114.776, 156 mila in meno. Tanto che il tasso di Positività sale da 0,8% a 1,3%. I decessi sono 34 (domenica 10 ottobre erano 27), per un totale di 131.335 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri, come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 10 in più (domenica -3) con 18 ingressi del giorno, e salgono a 374, mentre i ricoveri ordinari sono 37 in più (domenica -41), 2.688 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+231), ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Iregistrati lunedì 11 ottobre sono 1.516, contro i 2.278 di ieri ma soprattutto i 1.612 di lunedì scorso. Con pochi tamponi, come sempre nel post-weekend: 114.776, 156 mila in meno. Tanto che il tasso dida 0,8% a 1,3%. Isono 34 (domenica 10 ottobre erano 27), per un totale di 131.335 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri, come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 10 in più (domenica -3) con 18 ingressi del giorno, e salgono a 374, mentre i ricoveri ordinari sono 37 in più (domenica -41), 2.688 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è la Sicilia (+231), ...

Advertising

PaolaTavernaM5S : Lo Stato non può essere in pugno a una banda di delinquenti squadristi. Quanto avvenuto nelle ultime 24 ore al Poli… - EnricoTurcato : Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite total… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS El Toro ?? Lautaro Martinez ha preso parte a sette reti (sei reti, un assist) nelle ultime sette pa… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 1.516 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in… - MarcoCampa10 : RT @ultimenotizie: Sono 1.516 i positivi al #Covid19 in Italia oggi. Ieri erano stati 2.278. Sono 34 le vittime in un giorno, in aumento ri… -